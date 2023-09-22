22-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует матчами в Гомеле и Борисове

Двумя матчами в Гомеле и Борисове сегодня стартует 22-й тур национального чемпионата по футболу.

"Гомель" на своем поле сыграет с "Минском". Эту встречу в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5", начало в 17:30. В турнирной таблице команды разделяют всего 5 баллов, а предыдущая игра завершилась с ничейным результатом.

БАТЭ примет одного из аутсайдеров чемпионата - "Белшину". Борисовчане после возвращения с еврокубков имеют в запасе 4 матча. Для сохранения шансов на медали первенства желто-синим сегодня крайне важно побеждать.