22-й тур. "Тоттенхэм" разгромил "Арсенал" в домашнем матче 22 тура АПЛ

"Тоттенхэм" в перенесенном домашнем матче 22 тура АПЛ победил "Арсенал" 3:0. Вначале Кейн реализовал пенальти. На 33-й минуте гости остались вдесятером. Был удален Холдинг. После Кейн оформил дубль. На старте второго тайма Сон Хын Мин установил окончательный счет. "Тоттенхэм" держится в зоне попадания в Лигу чемпионов. Парни Антонио Конте в турнирной таблице пятые, в активе 65 очков. "Арсенал" на строчку выше с преимуществом в 1 балл.