23 сентября начнется летний чемпионат Беларуси по биатлону в "Раубичах"

Долгожданные соревнования для белорусского биатлона, которые пока носят статус национальных. 23 сентября в "Раубичах" стартует летний чемпионат страны.

В отсутствие летнего этапа Кубка Содружества в этом сезоне летний чемпионат Беларуси обретает совсем иной смысл, ведь на белорусскую трассу впервые в этом подготовительном периоде выйдут ведущие спортсмены Беларуси, вся элита.

Чем же этот чемпионат интересен? Прежде всего тем, что проходит на фоне вероятного возвращения Беларуси в Кубок мира. Международный союз биатлонистов выбрал нового главу, а также состав исполкома. В октябре и ноябре белорусский вопрос может быть поднят на очередном заседании. Все может решиться в нашу пользу, но главное - белорусская сборная как всегда мотивирована на плодотворную работу.

Что касается тренировок и подготовки к сезону национальной сборной Республики Беларусь. Девушки провели горный сбор, а мужчины и Динара Смольская (она по традиции в мужской группе) работали в последние недели преимущественно в Заячьей поляне в Логойском районе. Олимпийская чемпионка даже успела пробежать Минский полумарафон с очень высоким результатом.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка - 2018 по биатлону:

"Я увидела, на что я способна. Я ставила перед собой цель 1 час 30 минут. 1 час 29 минут - это был бы просто шикарный результат для меня. В итоге у меня еще лучшее время, поэтому я в восторге от того, что получилось именно и потерпеть, и даже позволить себе замахнуться на лучший результат".

Программа соревнований - это спринтерские гонки. 23 сентября старты откроют мужчины, а следом выйдут на дистанцию девушки. 24 сентября пройдет день гонок с массового старта.