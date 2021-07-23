23 июля на национальном стадионе в Токио будет зажжен огонь Игр

Менее двух часов остается до церемонии открытия Олимпийских игр. Этот главный старт пятилетия как никогда ждали и спортсмены, и болельщики. Сегодня на национальном стадионе в Токио будет зажжен огонь Игр.

В столице Японии работают и наши журналисты. Я передаю слово Ольге Макей.

Добрый день, коллеги! Безусловно, внимание всех журналистов сегодня приковано к церемонии открытия. Сценарий шоу всегда строго засекречен. Но есть исключения. Например, для комментаторов. Рядом со мной Дарина Запольская и Павел Баранов.

Коллеги, вам предстоит комментировать церемонию. Как проходила подготовка в режиме секретности?

Спасибо, ждем вас в эфире. Посмотреть церемонию открытия в прямом эфире из Токио можно в 14:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 5".