23 комплекта наград оспорят 13 июня на Играх БРИКС в Казани

Теперь спортсмены сконцентрируются на своем выступлении на аренах. В первый деньатлеты оспорят 23 комплекта наград. Белорусский интерес будет в девяти видах спорта. Следим за синхронным плаванием, тяжелой атлетикой, самбо. Пройдут предварительные заезды у гребцов-академиков, квалификации по бадминтону, большому и настольному теннису. Также этой ночью в деревню универсиады прибыла большая делегация белорусских легкоатлетов. Почти 100 человек представят Синеокую в Королеве спорта. Настроение у наших ребят замечательное, и все готовы к состязаниям.