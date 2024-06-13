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23 комплекта наград оспорят 13 июня на Играх БРИКС в Казани
Игры стран БРИКС стартовали в столице Татарстана. Церемония открытия накануне прошла в МВЦ "Казань Экспо". Участники шоу совершили путешествие по метаморфической вселенной и вместе открыли звезду Игр БРИКС. Знаменосцем белорусской команды выступила тяжелоатлетка Дарья Наумова.
Теперь спортсмены сконцентрируются на своем выступлении на аренах. В первый деньатлеты оспорят 23 комплекта наград. Белорусский интерес будет в девяти видах спорта. Следим за синхронным плаванием, тяжелой атлетикой, самбо. Пройдут предварительные заезды у гребцов-академиков, квалификации по бадминтону, большому и настольному теннису. Также этой ночью в деревню универсиады прибыла большая делегация белорусских легкоатлетов. Почти 100 человек представят Синеокую в Королеве спорта. Настроение у наших ребят замечательное, и все готовы к состязаниям.
Прямые трансляции из Казани будет вести телеканал"Беларусь 5". Уже в 10:00 в эфиресинхронное плавание. Свою техническую программу представит солисткаВасилина Хондошко. Она, напомним, совсем недавно поднималась на пьедестал чемпионата мира в Катаре. Болеем за белорусских атлетов вместе!
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