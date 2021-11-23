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23 ноября в футбольной Лиге чемпионов будут сыграны 8 поединков 5-го тура
В футбольной Лиге чемпионов сегодня будут сыграны 8 поединков 5-го тура. "Манчестер Юнайтед" уже без своего экс-наставника Уле-Гуннара Сульшера, который был отправлен в отставку за провальное выступление команды в Премьер-лиге, примет "Вильярреал". К слову, клубы лидируют в квартете F. Этот матч начнется в 20:45. "Беларусь 5" покажет встречу в прямом эфире. На "Беларусь 5 интернет" в 22:45 в режиме реального времени смотрите противостояние "Барселоны" и "Бенфики". Команды сражаются за вторую путевку в плей-офф. И по традиции в это же время на "Беларусь 5" начнется онлайн игрового дня.
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