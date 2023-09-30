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23-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится 30 сентября тремя матчами
23-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится сегодня тремя матчами. Выходные стартуют с поединка в Бобруйске, где "Белшина" в 16:00 встретится с новополоцким "Нафтаном".
Чуть позже, в 18:00, БАТЭ сыграет в Жодино против "Торпедо-БелАЗ". А в завершении футбольного дня минское "Динамо" примет "Гомель".
Напомним, обе команды к поединку подходят с внушительной безпроигрышной серией. У минчан она насчитывает восемь матчей. "Рыси" без поражений пока провели шесть игр.
С каким же результатом завершится поединок на стадионе "Динамо", станет известно в 20:00 из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5".
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