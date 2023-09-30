23-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится 30 сентября тремя матчами

23-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится сегодня тремя матчами. Выходные стартуют с поединка в Бобруйске, где "Белшина" в 16:00 встретится с новополоцким "Нафтаном".

Чуть позже, в 18:00, БАТЭ сыграет в Жодино против "Торпедо-БелАЗ". А в завершении футбольного дня минское "Динамо" примет "Гомель".

Напомним, обе команды к поединку подходят с внушительной безпроигрышной серией. У минчан она насчитывает восемь матчей. "Рыси" без поражений пока провели шесть игр.