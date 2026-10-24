24 октября волейболистки "Минчанки" проведут первый домашний матч сезона

Главная волейбольная команда Беларуси "Минчанка" 24 октября впервые в текущем сезоне Суперлиги проведет матч под сводами домашнего Дворца спорта "Уручье". Команда полна решимости добиться успеха, поскольку соперник - красноярский "Енисей" - находится близко в турнирной таблице.

"Минчанка" возвращается в свой родной зал спустя полгода, поскольку в этом сезоне это уже четвертый тур, но белорусская команда пока играла только на выезде в открытом чемпионате России. Там матчи складывались совершенно по-разному. Стартовали с яркой победы, потом было рабочее поражение в Москве от "Динамо" и обидный проигрыш саратовскому "Протону".

"Минчанка" теперь возвращается домой. Соперник - "Енисей", который, как и белорусская команда, является "середняком" турнирной таблицы. В этой игре девушкам из Беларуси нужно брать очки.

Александр Перепелкин, главный тренер ВК "Минчанка":

"Естественно, хочется вдохнуть этого минского воздуха, чтобы болельщики нам дали энергию. Не люблю слово "расслабиться". Я считаю, что спортсмен должен быть напряжен, должен контролировать ситуацию, без этого никак, но с большим порывом энергии и удовольствием добиваться результата".

Суперлига - это элитный турнир, один из лучших в мире. Его можно сравнивать с чемпионатами Италии, Турции. "Минчанка" сражается за всю страну, это делать очень непросто.

Стартует игра в 16:30, поэтому приходите на трибуну Дворца спорта "Уручье".