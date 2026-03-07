3.74 BYN
240 красавиц на льду - Беларусь в пятый раз присоединилась к Global Girls Game
Вся вселенная белорусского женского хоккея в преддверии 8 Марта собралась в Минске на льду "Олимпик-Арены". В пятый раз в истории страна присоединилась к Global Girls Game.
Инициатива Международной федерации хоккея направлена на популяризацию и развитие дисциплины. Когда-то в Беларуси было немногим более 50 спортсменок. А накануне в празднике задействовали почти 240 красавиц.
На сегодняшний день в Беларуси профессионально хоккеем занимаются около 400 девушек. То есть за пять лет развития в 8 раз увеличилось количество учащихся. В республике есть женская лига. Сформированы две сборные - до 15 и 18 лет.
Нынешний фестиваль можно назвать особенным, так как были задействованы сразу две площадки. Девушки сыграли девять игр.
Интересна особенность данного праздника - до сих пор не ясно, кто победил. Дело в том, что Global Girls Game проходит по всей планете в выходные. Команда "Белых" соперничает против сборной "Синих". И когда пройдут поединки во всех странах-участницах, а организаторы суммируют все счета, только тогда и будет известна дружина-победитель.
Но после ярких эмоций становится ясно: в выигрыше остаемся мы все. Женский хоккей - это не где-то за океаном, это у нас дома. А в планах только прогресс.