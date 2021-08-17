24 августа в Токио стартуют Паралимпийские игры - Беларусь представят 20 спортсменов

Достойно представить страну на Паралимпиаде в Токио готова сборная Беларуси. Сегодня спортсмены отправились в Японию,где 24 августа стартуют Паралимпийские игры. В Токио выступят 20 белорусских спортсменов в легкойатлетике, плавании, дзюдо, парагребле, параканоэ и фехтовании. С пожеланиями удачи белорусскую команду провожала и съемочная группа АТН.



Рассказывает Андрей Козлов. Со старта скажу, что особенно интересно будет следить за соревнованиями пловцов на летних Паралимпийских играх, которые стартуют вот-вот. Ведь там честь нашей страны будут защищать многократный чемпион Паралимпиады Игорь Бокий и Алексей Талай, которого вы знаете прекрасно.

Дебютная Паралимпиада Алексея Талая

Дебютант Паралимпийских игр Алексей Талай перед вылетом в Токио был нарасхват. Те, кто будет поддерживать его в Беларуси, на дорожку хотели сказать еще несколько мотивирующих и напутственных слов. Хотя, как вы знаете, Талай - сам прекрасный мотиватор. Причем профессиональный.

Вот такой презент с собой заберет Алексей Талай на Паралимпиаду - надеемся, он принесет ему счастье. Сами же Игры для Талая станут первыми в его биографии, и к ним он шел долго, целеустремленно, и статистом на них точно не хочет выступать.





11-кратный паралимпийский чемпион Игорь Бокий готов к стартам в Токио

Еще одного белорусского пловца нам удалось застать перед вылетом. Игорь Бокий едет в Токио в отличной физической форме, и тут даже не страшно сглазить - может принести в копилку нашей команды не одну медаль. Ведь в его активе только золотых медалей Паралимпиад 11!





Паралимпийская деревня открылась в Токио

В Токио начала работу Паралимпийская деревня. Как и в случае с Олимпийской, из-за ограничений, связанных с пандемией, организаторы отказались от торжественной церемонии открытия. Сейчас деревня преобразована под спортсменов с ограниченными возможностями - оборудовано около 8 тысяч спальных мест, развернут специальный центр по ремонту снаряжения, протезов и инвалидных кресел. Также внутри Паралимпийской деревни открыла двери высокотехнологичная мастерская, которая будет обслуживать спортсменов, нуждающихся в ремонте и обслуживании протезов, инвалидных колясок и другого оборудования. Это 100 специалистов со всего мира, и, помимо этого центра, на объектах оборудуют соответствующие кабинки.

Итак, до старта летних Паралимпийских игр в Токио остается менее недели. Конечно, будем там болеть за наших ребят и пожелаем им удачи.