24 декабря в Рязани стартует 3-й этап Кубка Содружества по биатлону - в каком настроении спортсмены

Сборная Беларуси по биатлону завтра возобновит свое выступление в Кубке Содружества. Зимний этап примет Рязань. Это новое место на биатлонной карте соревнований. Сегодня на протяжении дня наша команда провела заключительные тренировки. И завтра мы готовы дать бой. Все в сборной отлично готовы и с нетерпением ждут первых гонок.

Эксклюзивные кадры и интервью - в репортаже Андрея Козлова.

У Рязани, которая расширила географию Кубка Содружества, есть город-побратим в Республике Беларусь - это наш Брест. А вот трасса, которой завтра принимать 3 этап, отсылает нас на север Беларуси.

Трасса сильно напоминает новополоцкую. Есть ностальгия немного. Много скоростей. И не скажу, что сложный рельеф, просто равнина и очень легкий подъем. Антон Смольский, капитан сборной Беларуси по биатлону

Однако характер трассы будет совершенно рабочим. Пару насыпных легких возвышенностей, и в остальном пахота для биатлонистов, постоянный процесс работы именно на дистанции, все будет решаться исключительно на стрельбище.





Дмитрий Лазовский, призер этапа Кубка мира по биатлону: Говорят, мне, как высокому, будет легче. Мне кажется, просто у кого функционал нормальный, я думаю, тот же Антоха будет себя хорошо тут чувствовать.

Все аккуратно, современно. Видно, что руководство комплекса и СБР стараются это провести достойно. Команда готова, не сомневайтесь даже. Роман Синиченко, старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону

Последние полторы недели сборная Беларуси отработала в Раубичах при комфортных климатических условиях. В ростере совершенно все, кто может давать результат прямо сейчас.

А вот на рязанской трассе всех биатлонистов в тренировочный день погода встретила нестабильностью. Здесь и близко нет таких страшных морозов, какие преследовали нашу команду на старте сезона. Но во время контрольных тренировок был небольшой дождь, который не помешал белорусам отработать качественно. А уже завтра эти трибуны заполнятся поклонниками биатлона (на эту минуту продано около 4000 билетов). Плюс ожидается много воспитанников детских спортивных школ. Праздник биатлона обещает быть ярким.

В основном равнина. Нет участков, где можно как-то немножко отдохнуть, перевести дыхание, т.е. трасса рабочая, скорости будет большие. Нужно будет работать с первых метров дистанции. Тут больше будет решать стрельба. Нужно быстро и чисто стрелять. Дарья Кудаева, многократная победительница чемпионата Беларуси по биатлону

У нас в этом сезоне какие-то крайности: то мороз, то слишком тепло. Для меня такая трасса подходит, она достаточно скоростная, главное успевать подставлять ноги под быстрые лыжи, потому что лыжи действительно едут очень быстро. И завтра уже будет быстрая гонка, комфортные условия, но, конечно, дождь зимой - это немножко неприятно. Был бы хотя бы снег. Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка по биатлону