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24 фигуриста продолжат борьбу за медали в мужском одиночном катании
Интрига близка к развязке. Кто поделит между собой первый комплект наград чемпионата Европы по фигурному катанию? В эти минуты на льду "Минск-Арены" решается судьба золота в парном катании. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".
Сегодня днем по итогам короткой программы определились 24 сильнейших фигуриста, которые продолжат борьбу за медали в мужском одиночном катании. Первые две строчки остались за россиянами - Михаилом Колядой и Александром Самариным. Третья сумма баллов у шестикратного чемпиона Европы и действующего обладателя титула Хавьера Фернандеса. Испанец, к слову, еще раз подтвердил тот факт, что минский чемпионат континента станет заключительным стартом в его карьере.
В мужском одиночном катании Беларусь представил Яков Зенько, который в итоге набрал 30-ю сумму баллов и не пробился в решающую стадию соревнований. Завтра второй комплект наград разыграют женщины. Старт соревнований назначен на 18:00. В утренней программе, начало которой в 12:40, запланированы состязания в танцах на льду. Здесь будем болеть за наш дуэт Анна Кубликова - Юрий Гулицкий. Напомним, чемпионат Европы в полном объеме и в прямом эфире можно увидеть на "Беларусь 5".
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