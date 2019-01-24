24 фигуриста продолжат борьбу за медали в мужском одиночном катании

Интрига близка к развязке. Кто поделит между собой первый комплект наград чемпионата Европы по фигурному катанию? В эти минуты на льду "Минск-Арены" решается судьба золота в парном катании. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".

Сегодня днем по итогам короткой программы определились 24 сильнейших фигуриста, которые продолжат борьбу за медали в мужском одиночном катании. Первые две строчки остались за россиянами - Михаилом Колядой и Александром Самариным. Третья сумма баллов у шестикратного чемпиона Европы и действующего обладателя титула Хавьера Фернандеса. Испанец, к слову, еще раз подтвердил тот факт, что минский чемпионат континента станет заключительным стартом в его карьере.