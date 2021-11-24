24 ноября в прямом эфире "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет" покажут футбольную Лигу чемпионов

Поклонники футбола на протяжении вечера сегодня будут следить за событиями Лиги чемпионов, а каналы Белтелерадиокомпании подготовили обширную сетку вещания. В центре внимания поединок Месси против команды Гвардьолы. "Манчестер Сити" принимает ПСЖ - в 22:50 прямой эфир на "Беларусь 5 интернет". Здесь же, но в 20:35 трансляция игры "Бешикташа" и "Аякса". На "Беларусь 5" в это же время "Интер-Милан" - "Шахтер-Украина". В 22:45 возможность следить в режиме реального времени за всеми матчами игрового дня онлайн Лиги чемпионов будет доступна на "Беларусь 5".