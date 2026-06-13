25 лет вместе - Кубок ШОС по велоспорту впервые прошел в Пекине

Впервые прошел Кубок по велоспорту Шанхайской организации сотрудничества. Субботним утром 13 июня в Пекине объединились в спортивном порыве спортсмены и дипломаты стран объединения, государств-партнеров по диалогу.

На дистанции в 8 км в живописной локации парка Вэньюхэ спорт и культура объединили большую семью Шанхайской организации сотрудничества. Кубок - одно из событий в серии мероприятий, посвященных 25-летию организации.

Без ограничений по возрасту и уровню мастерства. Спорт действительно объединяет, регулярные проекты под эгидой Шанхайской организации сотрудничества тому подтверждение. Кубок по велоспорту - инициатива новая, однако поддержку нашла быстро.

"Очень хорошая инициатива от ШОС и китайских партнеров. Надеемся, что таких мероприятий, как это, будет больше. И это спортивное событие - один из признаков, один из хороших примеров инициатив в области народной дипломатии. Как вы знаете, в Китае, в Пекине, дипломаты очень заняты, но, уважая инициативы по гуманитарным контактам и культурным связям в организации, мы должны находить возможность и время для участия в таких мероприятиях", - сказал дипломат-велосипедист.

"Я очень часто катаюсь на велосипеде в Пекине, на самом деле здесь очень хорошо развита велокультура, меня это очень сильно радует. Я бы хотел, чтобы и в других странах ШОС был такой же уровень развития велоинфраструктуры. Поживем - увидим, конечно. Я думаю, такие мероприятия очень хорошо влияют на развитие этой культуры", - считает мужчина.

"25 лет вместе" - девиз первого кубка ШОС по велоспорту

велосипедисты на старте news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d92778a1-2307-49e9-8dc8-471f86bd7460/conversions/3779f1fd-f315-497b-b370-caaa80e508e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d92778a1-2307-49e9-8dc8-471f86bd7460/conversions/3779f1fd-f315-497b-b370-caaa80e508e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d92778a1-2307-49e9-8dc8-471f86bd7460/conversions/3779f1fd-f315-497b-b370-caaa80e508e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d92778a1-2307-49e9-8dc8-471f86bd7460/conversions/3779f1fd-f315-497b-b370-caaa80e508e9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"25 лет вместе" - такой девиз первого велотурнира, в котором приняли участие более сотни спортсменов и велолюбителей. Большая многонациональная семья ШОС продолжает традиции укрепления взаимопонимания через культурные и спортивные обмены.

Сухэль Хан, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества:

"Спорт - это вид объединения, где без всякой политики, без всяких других напряженностей люди готовы объединяться. Это единственная платформа, где единомышленниками бывают все".

Тун Дань, специальный помощник исполнительного секретаря делового совета Шанхайской организации сотрудничества:

"Спортивные мероприятия способствуют культурному обмену между нами. Также я надеюсь, что благодаря этому велопробегу удастся создать долгосрочную и устойчивую платформу, которая через спорт будет способствовать развитию экономических и торговых связей".

Спорт сближает народы

Спорт - одно из приоритетных направлений сотрудничества в ШОС, расскажет "Первому информационному" генеральный секретарь организации. Если четверть века назад организация начиналась с вопросов региональной безопасности, сегодня на первый план в том числе выходит культурно-гуманитарное и торгово-экономическое сотрудничество.

Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

"И это неудивительно, поскольку сотрудничество в области культуры и спорта очень хорошо сближает наши народы, укрепляет доверие, причем доверие, взаимодействие и взаимопонимание в основном между молодыми людьми. Это очень важно, поскольку работа с молодежью - это тоже важное направление в деятельности ШОС".