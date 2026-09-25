25 сентября стартует 35-й чемпионат Беларуси по баскетболу среди мужских команд

Юбилейный, 35-й чемпионат Беларуси по баскетболу среди мужских команд стартует уже 25 сентября.

В Могилеве местный "Борисфен" примет заметно усилившихся в межсезонье "Гомельских рысей". "Рыцари" в прошлом розыгрыше стали бронзовыми призерами и нацеливаются оказаться на пьедестале и в этом сезоне.

Прямая трансляция встречи начнется в 20:25 на телеканале "Беларусь 5".

26 сентября серебряный призер - клуб "Минск" примет "Гродно-93-ГРГУ", а основная команда гродненчан - действующих чемпионов - свой первый матч проведет 30 сентября в Бресте против "Виктории".