25-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершится тремя матчами

19 октября тремя матчами завершится 25-й тур чемпионата Беларуси по футболу.

Программу игрового дня откроет встреча в Бобруйске: местная "Белшина" примет "Славию", бобруйчане продолжают борьбу за выживание, пока команда идет на позиции стыковых матчей. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Далее - в 18:00 в Жодино начнется противостояние "Торпедо-БЕЛАЗ" - "Нафтан", а в 20:00 на столичном Национальном футбольном стадионе пройдет поединок между минским "Динамо" и "Арсеналом".

Все матчи телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.