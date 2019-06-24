25 июня в Минске состоятся две индивидуальные гонки

Центр столицы снова заполонят велогонщики. Завтра состоятся две индивидуальные гонки. Велосипедисты стартуют в самом центре столицы - на Октябрьской площади. Маршрут будет пролегать по улицам: Купалы - Куйбышева - Богдановича - Сторожевская - Немига - Кальварийская и Тимирязева - завершится там же, где начинается, - на Интернациональной.



Поэтому во вторник с 8:30 утра и до 15:30 изменится движение общественного транспорта в Минске. Будет ограничен выезд автомобилей из прилегающих дворов, запрещена парковка вдоль улиц, по которым пройдут заезды.



Первыми на старт велосипедной индивидуальной гонки в 10 утра выйдут женщины. Им предстоит преодолеть 30 километров. В составе сборной Беларуси будут бороться за медали бронзовый призер в групповой гонке Татьяна Шаракова, а также чемпионка І Европейских игр Алена Омелюсик. В 13:00 стартуют мужчины и белорусы - Василий Кириенко и Бронислав Самойлов.