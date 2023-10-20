25 тур чемпионата Беларуси по футболу стартует 20 октября

Лидерская гонка продолжается. 25-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует сегодня. Гродненский "Неман" отправится в гости к "Торпедо-БелАЗ". Для обеих команд победа в этом поединке как никогда важна. "Автозаводцев" по пятам преследует "Славия", которая уступает им лишь три очка.