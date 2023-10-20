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25 тур чемпионата Беларуси по футболу стартует 20 октября

Лидерская гонка продолжается. 25-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует сегодня. Гродненский "Неман" отправится в гости к "Торпедо-БелАЗ". Для обеих команд победа в этом поединке как никогда важна. "Автозаводцев" по пятам преследует "Славия", которая уступает им лишь три очка.

В то же время желто-зеленые продолжают погоню за минским "Динамо". Противостояние в Жодино начнется в 19:00. Не пропустите прямую трансляцию на телеканале "Беларусь 5".

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