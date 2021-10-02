25-й тур чемпионата Беларуси по футболу 2 октября продолжится четырьмя матчами

Четырьмя поединками сегодня продолжится 25-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Раньше всех сыграют брестское "Динамо" и "Минск". Хозяева просто соскучились по забитым голам - брестчанам не удается поразить ворота соперников уже три игры подряд. Гости же сыграют первый матч под руководством Вадима Скрипченко, который вернулся в работу спустя 9 месяцев. Кроме встречи в Бресте, сегодня "Витебск" примет "Ислочь", а "Торпедо-БелАЗ" встретится со "Сморгонью". Завершится игровой день в Гомеле, где местная команда поборется с мозырской "Славией". В прямом эфире этот матч покажет "Беларусь 5".Начало в 8 вечера.