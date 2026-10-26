26 октября Кирилл Маскевич поборется за золото чемпионата мира по спортивной борьбе

25 октября в Астане на чемпионате мира по спортивной борьбе белорусы открыли счет медалям: бронзовую награду завоевал Шуай Мамедов, а вот Кирилл Маскевич произвел фурор в полуфинальной схватке. Уступая 0:5, он смог переломить ход состязания и выйти в финал.

26 октября белорусский спортсмен будет сражаться за золото главного турнира на планете.

Такие схватки становятся легендарными, пусть в них и не решалась судьба золотой медали, но в борьбе необходимо идти хладнокровно шаг за шагом.

Начало, как и полагается в греко-римской борьбе, - это время, чтобы присмотреться друг к другу и оценить уровень оппонента. Главное - найти тот период времени, который позволит совершить прием. Но вдруг инициатива ускользает из рук Кирилла Маскевича, и ситуация становится не то что патовой, но близкой к этой.

Долгожданная пауза - время осмыслить и прийти в себя. Рядом проживает схватку тренер Николай Амбражевич. Счет 5:0 в пользу титулованного болгарского атлета Кирилла Милова в весовой категории до 97 кг. Начинается вторая серия.

Белорус начинает владеть ситуацией, и в этот момент его уже не остановить: 7 баллов буквально за мгновения - камбэк, который станет самым ярким в этот день на чемпионате мира.

26 октября после 16:00 Маскевич начнет борьбу за золото. В его активе есть бронза 2025 года и масса других титулов, но к такой награде он будет как никогда близок именно в этот день.

Чемпионат мира в Астане - первый после изоляции, когда белорусская команда выступает полноценной делегацией.