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26-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится тремя матчами 28 октября
Развязка все ближе. 26-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится сегодня тремя матчами. Два из них в прямом эфире покажет спортивный канал. В каждой встрече на поле выйдут команды, претендующие на медали.
Так, в Новополоцке "Славия" будет противостоять местному "Нафтану". А в Солигорске "Шахтер" примет "Торпедо-БелАЗ". "Автозаводцы" удерживают третью строчку в турнирной таблице, и лишь победа точно позволит сохранить позицию по итогам тура. В 18:30 прозвучит стартовый свисток в этой встрече. Прямая трансляция на "Беларусь 5".
А следом вниманию болельщиков центральный матч тура. В Гродно вторая команда первенства - "Неман" - будет противостоять "Ислочи". "Волки" настроены побороться за награды. Завершится тур тремя матчами в воскресенье, 29 октября.
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