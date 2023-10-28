26-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится тремя матчами 28 октября

Развязка все ближе. 26-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится сегодня тремя матчами. Два из них в прямом эфире покажет спортивный канал. В каждой встрече на поле выйдут команды, претендующие на медали.

Так, в Новополоцке "Славия" будет противостоять местному "Нафтану". А в Солигорске "Шахтер" примет "Торпедо-БелАЗ". "Автозаводцы" удерживают третью строчку в турнирной таблице, и лишь победа точно позволит сохранить позицию по итогам тура. В 18:30 прозвучит стартовый свисток в этой встрече. Прямая трансляция на "Беларусь 5".