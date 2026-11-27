Три матча 27-го тура регулярного чемпионата Экстралиги 27 ноября внесут изменения в сводный протокол первенства.

Половина пути командами уже пройдена. А это значит, что всем клубам стоит поактивнее включаться в борьбу за финальное распределение мест перед кубковой весной. К слову, плотность общей таблицы и так поражает. И в топ-6, и в зоне плей-ин буквально пару баллов позволят дружинам либо подняться на строчку выше, либо наоборот опуститься.

"Брест" на своем льду примет "Витебск". "Динамо-Молодечно" ждет в гости "Лиду". А "Неман" при родных трибунах посоперничает с "Гомелем". Прямую трансляцию этой игры смотрите на "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание состоится в 19:30.