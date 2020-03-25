27 и 28 марта - первые финальные поединки Кубка Президента по хоккею

Тем временем "Шахтер" в ожидании финальной битвы Кубка Президента против минской "Юности". Именно солигорский клуб накануне победил в седьмом матче полуфинала "Неман" в Гродно 1:0. Первые поединки решающей серии пройдут на льду "Чижовка-Арены" 27 и 28 марта.