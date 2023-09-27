27 сентября стартует второй тур группового этапа гандбольной SEHA-лиги в дивизионе "Восток"

В Могилеве "Машека" примет серебряного призера прошлого сезона - минский СКА. Хозяева, к слову, начали новый розыгрыш с победой над дебютантом соревнований - коллективом "Аист Китая", представляющим также Беларусь. А вот столичные "армейцы" разошлись миром еще с одним новичком - российским клубом "Виктор". За кем останется белорусское дерби в группе А, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5" , начало в 17:50.