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27 сентября стартует второй тур группового этапа гандбольной SEHA-лиги в дивизионе "Восток"

Второй тур группового этапа SEHA-лиги в дивизионе "Восток" стартует 27 сентября белорусским дерби.

В Могилеве "Машека" примет серебряного призера прошлого сезона - минский СКА. Хозяева, к слову, начали новый розыгрыш с победой над дебютантом соревнований - коллективом "Аист Китая", представляющим также Беларусь. А вот столичные "армейцы" разошлись миром еще с одним новичком - российским клубом "Виктор". За кем останется белорусское дерби в группе А, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 17:50.

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