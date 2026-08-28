28 августа белорусы выступят в полуфинале чемпионата мира по современному пятиборью

Чемпионат мира по современному пятиборью продолжается в Китае. 28 августа в программе первенства мужские полуфиналы.

В борьбу за решающую стадию вступят сразу трое белорусов - Максим Марук, Владислав Нестеров и Евгений Орел. Спортсмены разделены на две группы.

В белорусской копилке уже две медали: Мария Гнедчик и Анастасия Орел завоевали золото в женской эстафете, а Евгений Орел и Виолетта Гуреева выиграли серебро в миксте.