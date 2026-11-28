28 ноября станут известны все полуфиналисты юбилейного пятого сезона проекта "Лига храбрых", который при поддержке Президентского спортивного клуба проводит Белорусская федерация борьбы.

В 2025 году противостояние Могилевской области и Гомельской получилось особенно горячим.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"На самом деле это самое ожидаемое противостояние сезона. Сегодня мы станем свидетелями очень крутого противостояния. Надеюсь, что в первую очередь победит, конечно же, дружба. А сильнейшего покажет ковер".

(Подробности в видео)