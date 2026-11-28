28 ноября станут известны все полуфиналисты пятого сезона "Лиги храбрых"
28 ноября станут известны все полуфиналисты юбилейного пятого сезона проекта "Лига храбрых", который при поддержке Президентского спортивного клуба проводит Белорусская федерация борьбы.
В 2025 году противостояние Могилевской области и Гомельской получилось особенно горячим.
Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
"На самом деле это самое ожидаемое противостояние сезона. Сегодня мы станем свидетелями очень крутого противостояния. Надеюсь, что в первую очередь победит, конечно же, дружба. А сильнейшего покажет ковер".
(Подробности в видео)