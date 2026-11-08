28-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершится тремя матчами

Белорусский футбол на финишной прямой. В календаре уже 28-й тур, а значит уже совсем скоро турнирная таблица обретет свой итоговый вид. И главный вопрос - кто станет чемпионом? На титул по-прежнему претендует минское "Динамо".

В игре против "Витебска" у минского "Динамо" была только одна задача - победить. "Ислочь" и "МЛ Витебск" свои матчи выиграли, поэтому любая осечка минчан могла стоить им золотых медалей. У столичных не было права на ошибку.

Счет в игре был открыт на 32-й минуте. Минчане вышли вперед, но забил полузащитник "Витебска" - Лисовский отправил мяч в собственные ворота. В начале второго тайма "Витебск" побежал отыгрываться, но минчане удержали победный для себя счет 1:0. Теперь у них 61 балл, и это третье место. У "Ислочи" столько же - вторая позиция, 62 очка у команды "МЛ Витебск" - она лидирует.

"Самый сок этой игры был в единоборствах, в борьбе, в неуступчивости обеих команд, - поделился впечатлениями защитник ФК "Динамо-Минск" Роман Бегунов. - Мы взяли три очка на очень важном отрезке сезона, на важном этапе - после побед прямых конкурентов, и я порадуюсь такой победе".

Роман Бегунов

Сергей Гуренко, главный тренер ФК "Витебск": "Каждая игра для футболиста - это маленький вызов. Мы спортсмены, у нас у всех здоровые амбиции, мы хотим побеждать, хотим радовать свои семьи, близких. Фрагментами, считаю, мы очень хорошо играли, но есть свои нюансы, есть над чем работать, и будем улучшать эти компоненты".

Сергей Гуренко

8 ноября 28-й тур завершится тремя матчами. В 13:00 игру начнут Славия" и "Барановичи". В прямом эфире встречу покажет телеканал "Беларусь 5". Затем свои поединки проведут "Неман" и "Днепр", "Минск" и "Динамо-Брест".