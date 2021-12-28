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28 декабря в прямом эфире "Беларусь 5" покажет двадцатую "Рождественскую гонку" по биатлону

Юбилейная, двадцатая "Рождественская гонка" в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Сегодня состоятся два биатлонныхзаезда: масс-старт и пасьют. Мероприятие второй год кряду было под угрозой срыва из-за пандемии. Однако организаторы нашли выход: гонку, как и прошлой зимой, перенесли с футбольного стадиона в Гельзенкирхене на биатлонную арену в Рупольдинге. В старт-листе спортивного шоу десять дуэтов: из Германии, Австрии, Чехии, Финляндии, Италии, Швейцарии, России, Украины и Канады. Беларусь в списке отсутствует. Приглашения получили Динара Алимбекова и Антон Смольский. Однако наши стреляющие лыжники приняли решение отказаться и готовиться к важнейшей олимпийской части сезона.

Старт прямой трансляции "Рождественской гонки" на спортивном телеканале в 20:10.

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