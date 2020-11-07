28 тур чемпионата Беларуси продолжается. "Шахтер" примет БАТЭ

В футбольном чемпионатеБеларуси сегодня состоится, пожалуй, главный матч концовки турнира - "Шахтер" примет БАТЭ. В прямомэфире это можно увидеть благодаря телеканалу "Беларусь 5". Начало в 18:50.Напомним, борисовчане опережают всего на 1 балл «горняков». В нижней частитаблицы в субботу горячим обещает стать противостояние 13-й и 14-й команд -"Слуцк" проведет важный матч в борьбе за сохранение прописки дома против "Городеи". «Неману»,чтобы быть в тройке, необходимо обыгрывать«Смолевичи», которые уже покидают Высшую лигу.