29 августа пройдет матч за Суперкубок Беларуси по мини-футболу между "Витэном" и "Столицей"

Оршанский "Витэн" или "Столица"? Кто станет обладателем Суперкубка Беларуси по мини-футболу в новом сезоне? Уже 29 августа в стране стартует новый соревновательный год.

Оба коллектива - одни из самых титулованных участников чемпионата. "Столица" выигрывала трофей трижды, "оршанцы" - пять раз. Именно эти коллективы в минувшем сезоне между собой оспорили золотые медали первенства. Потому грядущий поединок будет сверхупорным.

Примечательно, что параллельно "Столица" сейчас продолжает свою подготовку и к основному раунду Лиги чемпионов.

Александр Чибисов, главный тренер МФК "Столица":

"Если брать наш состав, последние результаты команды и даже то, что мы играли в Лиге чемпионов, то я думаю, что все готовы решать локальные задачи. Никого уже бояться нам не надо в любом случае".

Стартовый свисток прозвучит в 15:00. Вход на трибуны спорткомплекса "Уручье" свободный.