2:0 - итог первого игрового дня. Сборная Беларуси лидирует в матче первого раунда Мировой группы Кубка Федерации против Германии

Сегодняшний день был богат на спортивные события и положительные эмоции от них. Есть весомый повод порадоваться за наших теннисисток. Ведь после долгого перерыва для Беларуси вновь вернулся Кубок Федерации. Судите сами, в последний раз неофициальный чемпионат мира среди женщин для нашей страны проходил в апреле прошлого года. На этот раз белорусская команда играет на выезде. Соперник по первому раунду Мировой группы Кубка Федерации - Германия. Та самая сборная, которая оказалась сильнее на такой же стадии турнира в 2018-м.



Нынче безоговорочным фаворитом в противостоянии букмекеры называют белорусских девчонок

В немецкий Брауншвейг приехали наши лучшие силы: Александра Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко, Лидия Морозова и после почти трехлетнего перерыва в команду вернулась Виктория Азаренко. Открывать матчевую встречу пришлось Александре Саснович и Татьяне Марии. В стартовом сете девушки доигрались до тай-брейка. После первых шести розыгрышей счет был равный, но затем наша Саша сломила сопротивление немки, набрав четыре очка подряд и выиграв первую партию: 7:6. В начале второго сета белоруска быстро сделала брейк и уверенно довела матч до победы - 6:3.







Вслед за Александрой Саснович на корт вышла первая ракетка нашей сборной Арина Соболенко. 9-й в мировом рейтинге белоруске противостояла Андреа Петкович.



Соперница практически не доставила нашей теннисистке никаких проблем

Арина действовала смело и уверенно, не отдав немке ни одной своей подачи. Можно сказать, что в этом матче шансов у Петкович не было. Всего час и девять минут понадобилось Соболенко, чтобы принести нашей сборной второе очко.



Победитель двухдневной дуэли определится завтра