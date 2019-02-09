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2:0 - итог первого игрового дня. Сборная Беларуси лидирует в матче первого раунда Мировой группы Кубка Федерации против Германии
Сегодняшний день был богат на спортивные события и положительные эмоции от них. Есть весомый повод порадоваться за наших теннисисток. Ведь после долгого перерыва для Беларуси вновь вернулся Кубок Федерации. Судите сами, в последний раз неофициальный чемпионат мира среди женщин для нашей страны проходил в апреле прошлого года. На этот раз белорусская команда играет на выезде. Соперник по первому раунду Мировой группы Кубка Федерации - Германия. Та самая сборная, которая оказалась сильнее на такой же стадии турнира в 2018-м.
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В немецкий Брауншвейг приехали наши лучшие силы: Александра Саснович, Арина Соболенко, Вера Лапко, Лидия Морозова и после почти трехлетнего перерыва в команду вернулась Виктория Азаренко. Открывать матчевую встречу пришлось Александре Саснович и Татьяне Марии. В стартовом сете девушки доигрались до тай-брейка. После первых шести розыгрышей счет был равный, но затем наша Саша сломила сопротивление немки, набрав четыре очка подряд и выиграв первую партию: 7:6. В начале второго сета белоруска быстро сделала брейк и уверенно довела матч до победы - 6:3.
Вслед за Александрой Саснович на корт вышла первая ракетка нашей сборной Арина Соболенко. 9-й в мировом рейтинге белоруске противостояла Андреа Петкович.
Соперница практически не доставила нашей теннисистке никаких проблем
Арина действовала смело и уверенно, не отдав немке ни одной своей подачи. Можно сказать, что в этом матче шансов у Петкович не было. Всего час и девять минут понадобилось Соболенко, чтобы принести нашей сборной второе очко.
Победитель двухдневной дуэли определится завтра
Сначала на корт выйдут Татьяна Мария и Арина Соболенко. Прямая трансляция этой встречи начнется на "Беларусь 5" в 13:00. После сыграют вторые номера команд - Александра Саснович и Андреа Петкович. Завершится противостояние парным поединком, в котором Виктория Азаренко и Лидия Морозова сыграют против Анны-Лены Гренефельд и Лауры Зигемунд. Отметим, капитаны обеих команд еще могут сделать замены.
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