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ХК "Шахтер" сыграет против "Бреста" в Солигорске 2 апреля
"Металлург" стал на шаг ближе к финалу Кубка Президента. Накануне дружина в пятом матче серии обыграла "Гомель".
Однако не обошлось без спорного судейского решения. В середине третьего периода именно "рыси" повели со счетом 2:1, но после просмотра видеоповтора судьи отменили заброшенную шайбу. Нападающий гомельчан Артур Буйницкий сыграл не по правилам, за что получил 4 минуты штрафа. Следом за ним на скамейку штрафников за неспортивное поведение отправился Герман Нестеров, но уже на 2 минуты. В итоге игра в меньшинстве и пропущенная шайба. Финальная сирена зафиксировала цифры 2:1 в пользу "Металлурга".
2 апреля следим за хоккейными баталиями на льду в Солигорске, где "Шахтер" примет уже легендарный "Брест". "Зубры" неоднократно доказали, что они готовы обыгрывать любую дружину. И счет в серии 2:2 с лучшей командой Экстралиги тому доказательство.
Но кто же выйдет вперед? Смотрите прямую трансляцию на телеканале "Беларусь 5" в 19:25.
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