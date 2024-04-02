ХК "Шахтер" сыграет против "Бреста" в Солигорске 2 апреля

Однако не обошлось без спорного судейского решения. В середине третьего периода именно "рыси" повели со счетом 2:1, но после просмотра видеоповтора судьи отменили заброшенную шайбу. Нападающий гомельчан Артур Буйницкий сыграл не по правилам, за что получил 4 минуты штрафа. Следом за ним на скамейку штрафников за неспортивное поведение отправился Герман Нестеров, но уже на 2 минуты. В итоге игра в меньшинстве и пропущенная шайба. Финальная сирена зафиксировала цифры 2:1 в пользу "Металлурга".