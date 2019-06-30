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2 медали принес сборной Беларуси девятый день II Европейских игр
2 медали принес сборной Беларуси предпоследний, девятый день II Европейских игр. В активе хозяев уже 61 награда, 22 из которых высшей пробы, также 14 серебряных и 25 бронзовых. Накануне на 3 ступень пьедестала поднялся борец Сослан Дауров, представитель греко-римского стиля в весовой категории до 67 килограммов. В схватке за бронзу белорус нанес поражение украинцу Алексею Калиниченко. Отметим, что эта медаль для борцов стала пятой. Ранее два золота сборной принесли женщины, две награды взяли и представители вольного стиля - серебряную и бронзовую.
Первая медаль и сразу золотая в боксе
23-летний Дмитрий Асанов стал не только триумфатором II Европейских игр, но и победителем чемпионата Европы. Соревнования в этом виде спорта также носят статус первенства континента. В решающем бою белорус был сильнее Габила Мамедова из России. А сразу после церемонии награждения новоиспеченный чемпион побывал в нашей студии на стадионе "Динамо". В компании с ним главный тренер команды Валерий Корнилов и отец Сергей Асанов - судья международной категории.
После успешного выступления при родных трибунах Дмитрий начинает подготовку к чемпионату мира. Этот сентябрьский форум станет лицензионным на Олимпиаду в Токио. К слову, на I Европейских играх в Баку Асанов также поднимался на пьедестал, но за серебром и в категории ниже - до 56 килограммов. Вчерашний триумф станет историческим для страны событием. Впервые за 11 лет белорус взял золото чемпионата Европы, и, что более важно, стал первым на домашних Европейских играх.
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