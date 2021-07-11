ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

2 медали в копилке сборной Беларуси на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике

2 медали в копилке сборной Беларуси перед заключительным днем соревнований на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике. К золоту Дмитрия Карпука в толкании ядра добавилась накануне серебряная награда Евгения Богуцкого в метании диска - 61 метр и 21 сантиметр его результат. Карина Демидик в прыжках в высоту остановилась в шаге от пьедестала.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все