2 медали в копилке сборной Беларуси на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике

2 медали в копилке сборной Беларуси перед заключительным днем соревнований на молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике. К золоту Дмитрия Карпука в толкании ядра добавилась накануне серебряная награда Евгения Богуцкого в метании диска - 61 метр и 21 сантиметр его результат. Карина Демидик в прыжках в высоту остановилась в шаге от пьедестала.