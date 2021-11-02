2 ноября Старый Свет принимает первые матчи второго круга. Футбольную Лигу чемпионов смотрите на "Беларусь 5"

Удастся ли аутсайдеру квартета G - "Вольфсбургу" - обыграть лидера группы "Зальцбург" или австрийцы смогут досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов? Сегодня на восьми футбольных стадионах Старого Света пройдут первые матчи второго круга. Поединок из "Фольксваген-Арены" начнется в 20:45. Прямая трансляция - на "Беларусь 5". Для тех болельщиков, которые не хотят пропустить ни одного момента всех матчей, в 22:45 здесь же онлайн игрового дня. Поклонников "Мальме" и "Челси" приглашаем на "Беларусь 5 интернет": футбол в режиме реального времени начнется в 20:35. Сразу после этой встречи - прямая трансляция из Италии, где "Аталанта" примет "Манчестер Юнайтед".