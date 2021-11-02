3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
2 ноября Старый Свет принимает первые матчи второго круга. Футбольную Лигу чемпионов смотрите на "Беларусь 5"
Удастся ли аутсайдеру квартета G - "Вольфсбургу" - обыграть лидера группы "Зальцбург" или австрийцы смогут досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов? Сегодня на восьми футбольных стадионах Старого Света пройдут первые матчи второго круга. Поединок из "Фольксваген-Арены" начнется в 20:45. Прямая трансляция - на "Беларусь 5". Для тех болельщиков, которые не хотят пропустить ни одного момента всех матчей, в 22:45 здесь же онлайн игрового дня. Поклонников "Мальме" и "Челси" приглашаем на "Беларусь 5 интернет": футбол в режиме реального времени начнется в 20:35. Сразу после этой встречи - прямая трансляция из Италии, где "Аталанта" примет "Манчестер Юнайтед".
Президент
Все
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
Регионы
Все
Происшествия
Все