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2-й тур группового этапа волейбольной Лиги чемпионов вскоре стартует для "Минчанки"

В первой домашней игре турнира на площадке Дворца спорта "Уручье" белоруски принимают итальянскую "Наварру", которая пока возглавляет квартет С. В 19:50 прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".

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