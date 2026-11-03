3 ноября ХК "Металлург" в Жлобине примет ХК "Витебск"

Жлобинский "Металлург" попытается оторваться от преследователей на вершине турнирной таблицы в регулярном розыгрыше Экстралиги.

"Сталевары" в центральном матче 19-го тура готовятся принять "Витебск". Северяне до приезда в город металлургов потерпели до этого поединка 4 неудачи кряду, а вот "волки" столько же матчей подряд выиграли.

Гости в турнирной таблице опустились на 10-е место, тогда как хозяева в случае успеха 3 ноября сумеют увеличить отрыв от идущего вторым "Шахтера" до 3 очков. Получится ли, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5", начало в 19:20.