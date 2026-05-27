30 мая в Минске пройдет велокарнавал "Viva Ровар"

30 мая в столице пройдет минский велосипедный карнавал " Viva Ровар". В 11:00 колонна из нескольких тысяч велосипедистов возьмет старт у Дворца спорта и направится по проспекту Победителей до "Минск-Арены" и обратно.

Здесь главное не скорость, а безопасность, вежливое отношение друг к другу и, конечно, веселое настроение. У каждого участника, прошедшего регистрацию, будет возможность не только с ветерком прокатиться по одной из главных транспортных артерий Минска, но и побороться за приз в 4 номинациях: "ВелоЛеди", "ВелоКидс", "ВелоСемья" и "ВелоКоманда".

"Большая культурная, развлекательная и конкурсная программы, поэтому очень бы хотелось, чтобы нам с погодой немного повезло, тоже за это очень сильно переживаем, потому что мероприятие достаточно серьезное, проходит целый день. После 18:00 мы передаем сцены Мингорисполкому, так как они открывают фестиваль "Настроение лета", у них тоже очень хорошая программа, мы совместили два наших мероприятия, поэтому должно быть масштабно, красиво, ярко, а самое главное, чтобы все думали о безопасности. Всех ждем", - рассказал директор велосипедного клуба "Минск" Алексей Иванов.

Алексей Иванов

"Мы планируем быть всей семьей. Судя по тому, что я прочла в интернете, и по рассказам моих знакомых, которые когда-то участвовали, это очень приятный, интересный и красивый праздник, тем более по проспекту никогда нельзя проехать на велосипеде, именно по самой трассе. К тому же это очень позитивное мероприятие, потому что в нем участвуют все - от мала до велика", - отметила двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по гребле на байдарках Марина Литвинчук.

Марина Литвинчук