30 тыс. бегунов из десятков стран соберутся на 11-м Минском полумарафоне

6 сентября Минский полумарафон соберет 30 тыс. участников. Всего на мероприятии ожидается около 70 тыс. человек. В 11-й раз грандиозное событие станет кульминацией бегового сезона.

Чем удивят организаторы в этом году, как будет работать транспорт и почему бег мотивирует белорусов?

В воскресенье улицы Минска заполнятся поклонниками бега и здорового образа жизни.

Беговая культура стала настолько важной частью нашей жизни, что все 30 тыс. слотов были разобраны как горячие пирожки.

Дмитрий Демидик, заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики:

"Очень активизировались именно тогда, когда у нас закончились слоты. Но это тот предел, который мы потянем".

Минский полумарафон, конечно, станет большим праздником спорта и символом объединения. И у каждого, кто выйдет завтра на различные дистанции, своя история бега. Хоть ты спортсмен-любитель, хоть олимпийская чемпионка.

Анна Хитракова, амбассадор Минского полумарафона-2026:

"Самое важное - это не стартовать очень быстро. Лучше сэкономить свои силы на первой половине дистанции, побежать ровно, посмотреть на самочувствие, оценить вообще обстановку, силы, состояние, а потом постепенно прибавлять и финишировать уже прямо быстро".

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону:

"У меня будет тренировка. У меня стоит задача поработать полтора часа. И почему бы не поставить себе цель выбежать из этих полутора часов. Час двадцать девять минут для меня будет просто шикарным результатом".

Динара Смольская, как и другие, сегодня принимала участие в различных мероприятиях, которые предваряют полумарафон.

Каждому участнику перед полумарафоном дают такой подарок. В оранжевом рюкзачке есть энергетические напитки, всякие вкусности, причем полезные, а также скидочные карты на всякие спортивные мероприятия. Поэтому каждый участник уж точно этот день запомнит навсегда.

Дистанций несколько, как и форматов забега, ведь состоится семейный забег, который станет финалом главного бегового события нашей страны.

Ограничение движения по отдельным маршрутам

Каждого, знаете, идентифицировать можно будет по стартовому номеру 14704. Номер корреспондента "Первого информационного" Андрея Козлова. Увидимся на старте.

И обратите внимание, что в связи с проведением масштабного бегового праздника на отдельных участках дорог столицы будет ограничено движение. Уже сегодня с 16 часов нельзя будет проехать по улице Кирова - от Комсомольской до Свердлова.

А шестого сентября с семи утра будет ограничено движение по проспекту Независимости на участке от ул. Янки Купалы до площади Победы - включая круговую развязку, по проспекту Победителей на участке от проспекта Машерова до улицы Ленина. Также по улице Ленина на участке от проспекта Победителей до улицы Интернациональной.

11-й по счету Минский полумарафон станет ярким началом осени и вновь покажет нашу страну как самую открытую, гостеприимную и спортивную. Прямой эфир обязательно смотрите на телеканале "Беларусь 5".