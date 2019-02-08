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32 сейва Дмитрия Мильчакова не спасли сборную Беларуси от поражения по буллитам

32 сейва Дмитрия Мильчакова не спасли сборную Беларуси от поражения по буллитам на международном турнире в Братиславе от Словакии. В основное время на точный бросок Михаила Стефоновича ответил Радован Пулиш - 1:1, а решающий буллит забросил Михал Хован 2:1.

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