333 спортсмена и тренера-преподавателя стали стипендиатами Президентского спортивного клуба

Найти молодых и талантливых и помочь им продолжить свой победный путь. Уже 16 лет Президентский спортивный клуб оказывает финансовую помощь тем, кто своим результатом заставил поверить в себя. В этом году стипендиатами организации стали 333 спортсмена и тренера-преподавателя в 38-ми видах спорта. К тому же Президентский спортивный клуб пошел на эксперимент. Стипендиатами стали 35 молодых тренеров-преподавателей, которые только начали свою профессиональную деятельность, но полны желания и мотивации достичь самого высокого результата. У каждого из них своя история.





Президентский спортивный клуб назвал стипендиатов-2022

Она начала свою спортивную карьеру с плавания, в 9 лет вдруг решила стать на лыжи. Родители поддержали - сами ведь спортсмены. Мария Гнедчик признается: снег, мороз и солнце - чудесная атмосфера. Как ребенок-любитель, подающий надежды, попала на "Снежный снайпер", выиграла не сразу.

Но эта история немного о другом. Заразившись спортом, Мария из любителей подалась в профессионалы. Любовь к лошадям предопределила выбор. Разносторонняя девушка нашла себя в пятиборье. В этом году первый чемпионат Европы принес ей восьмую позицию. На эмоциях после того старта практически сутки Маша не спала. Дальше был первый полуфинал и уже двенадцатое место чемпионата мира. И главная мечта - олимпийское золото. Как следствие - помощь для достижения этой цели: Мария Гнедчик в этом году стипендиатка Президентского спортивного клуба.

Таких, как Маша, - молодых, перспективных и амбициозных - в этом году 333. Это 220 спортсменов (из них 13 паралимпийцев) и 113 тренеров-преподавателей. Критерии для отбора просты. Результат - место с первого по восьмое, занятое на международных стартах, и возраст до 25 лет (это для спортсменов). Тренеры до 40 лет, воспитавшие такие таланты, тоже могут претендовать на стипендию. И уж куда проще подать заявку - достаточно разместить анкету на сайте

В числе стипендиатов 35 начинающих тренеров

Евгений Кукса, будучи молодым спортсменом, не раз был стипендиатом Президентского спортивного клуба. После завершения карьеры отказаться от спорта не смог. Окончил университет физкультуры, как нельзя кстати оказалось свободным место работы в родном бобруйском РГУОР.

Его ученики пока только стремятся достичь успехов наставника, но Евгений сегодня тоже в числе стипендиатов. Президентский спортивный клуб в этом году пошел на эксперимент. Финансовая помощь будет оказана 35 молодым специалистам, которые только стали на тренерский путь, но полны желания и мотивации работать на самый высокий результат.

Кристина Барановская и вовсе совмещает учебу и работу. Ее воспитанницам от 5 до 16. Самому тренеру всего 20. Девушка с легкостью находит общий язык со всеми и болеет за любимое дело. Как результат - две из ее девочек уже на этой неделе попытаются попасть в национальную сборную. Кристина тоже в числе той самой экспериментальной группы стипендиатов.

И еще одна история любви к спорту, желания быть быстрее, выше, сильнее, правда, теперь уже на примере своих учеников. Екатерина - экс-легкоатлетка и не представляла себя в другой роли, когда со спортом пришлось завязать. В работу с детьми втянулась сразу, попала в проект "300 талантов для королевы". Вскоре пришла первая, но принципиальная победа - над Гродненской областью. Стипендия для нее - это прежде всего мотивация: дальше только вперед.

Зал тяжелой атлетики в Хойниках сразу показался таким уютным, домашним. Хотя история нашего следующего героя не может оставить равнодушным. Ему было 16, и это был первый чемпионат Европы. В своей третьей попытке в упражнении "толчок" Дмитрий Ходас шел на золото в двоеборье. Потеря концентрации на мгновение стоила парню слишком дорого. Штанга предательски упала, да так, что сегодня Дмитрий прикован к инвалидной коляске. Но на том чемпионате он все же взял бронзу и стал стипендиатом. Новость об этом узнал уже в реанимации.

Хотя "прикован" - определение не для Дмитрия. Да, позади год реабилитации, принятия ситуации, помощь родных и друзей, различных организаций, в том числе Президентского спортивного клуба, ведь своих не бросают. И Дима не сдался. Он нашел в себе силы вернуться в спорт. Цели остались те же: золото главных Игр четырехлетия. И первый шаг сделан - с недавнего юниорского чемпионата мира по парапауэрлифтингу Дмитрий Ходас вернулся с бронзой. Его имя вновь в числе стипендиатов Президентского спортивного клуба.

"Олимпийский талант" - новый проект Президентского спортивного клуба

Проект "Стипендии Президентского спортивного клуба" не стоит на месте. Три года назад появился еще один эксперимент, который успешно функционирует по сей день. "Олимпийский талант" позволяет выявить перспективных ребят еще со школьной скамьи и значительно облегчает тренерам поиск будущих чемпионов.