ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

39 наград (11 из них - золотые) завоевали наши легкоатлеты

39 наград (11 из них - золотые) уже завоевали наши легкоатлеты.

Белорусская федерация легкой атлетики подвела итоги участия сборной на главном спортивном форуме года. Председатель федерации Иван Тихон отметил - многие атлеты побили свои личные рекорды.

Спортсмен мог реализовать себя, тренер мог продемонстрировать свою работу, болельщики могли получить удовольствие и наслаждение от просмотров и, скажем, тех эмоций, которые дарят спортсмены во время выступления, когда побеждают либо когда борются. И очень мы видели напряженную борьбу в эстафете 4 по 200, когда наши ребята бежали, отставали, на самом финише разделила их всего одна сотая. Это меньше, чем миг. Приятно в такой борьбе побороться, остаться с положительными эмоциями.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики
На старте было волнение, но уже на финальном не такое сильное. Бежала, очень боялась россиян. Сказали, что очень сильные приехали. Когда начинала бежать, самое эмоциональное это было 300 метров. Я начинала бежать и понимала, что как-то медленно начала. Начинают догонять, и я понимаю, что на сотку выхожу первая. Было много эмоций. Это сотка, мне кажется, длилась очень долго. Когда еще финишировала, узнала, что у меня дубль золотая медаль. Вторая. Была очень радостная.
Анна Орловская, двукратная чемпионка II Игр стран СНГ по легкой атлетике

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все