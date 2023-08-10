39 наград (11 из них - золотые) завоевали наши легкоатлеты

На старте было волнение, но уже на финальном не такое сильное. Бежала, очень боялась россиян. Сказали, что очень сильные приехали. Когда начинала бежать, самое эмоциональное это было 300 метров. Я начинала бежать и понимала, что как-то медленно начала. Начинают догонять, и я понимаю, что на сотку выхожу первая. Было много эмоций. Это сотка, мне кажется, длилась очень долго. Когда еще финишировала, узнала, что у меня дубль золотая медаль. Вторая. Была очень радостная.

Анна Орловская, двукратная чемпионка II Игр стран СНГ по легкой атлетике

