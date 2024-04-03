3 апреля состоится 5-й матч между "Гомелем" и "Металлургом"

Борьба за Кубок Президента по хоккею продолжает дарить яркие матчи, сражения на льду и неожиданные результаты. Серия в полуфинале между "Металлургом" и "Гомелем" отметилась непростым судейским решением не в пользу гомельчан. И теперь Жлобин в шаге от финала.

Что окружает противостояние, которое продолжится сегодня вечером и которое покажет "Беларусь 5", смотрите в репортаже Андрея Козлова.

Вязкое и плотное течение игры вдруг взорвал экватор третьего периода. К этой минуте счет был 1:1. Сейчас уже можно сказать - не спешите радоваться. Хотя в режиме лайф в понедельник болельщики "Гомеля" едва ли не сошли с ума от счастья. Перед домашней встречей маячил ничейный счет противостояния 2:2. Но не тут-то было. Судьи отправились отсматривать эпизод. И слишком долгое изучение момента намекнуло на то, что шайба будет отменена. Так в итоге и вышло.

Свое решение арбитры донесли главному тренеру Гомеля Сергею Стасю. Тот красноречиво дал понять, что не согласен с ним. Но как бы то ни было, удаление сразу двух игроков "Гомеля" (одного аж на 4 минуты!) и отмена шайбы. Все перевернулось вверх дном. Жлобин воспользовался едва ли не тут же.

Счет 2:1. И после игры этот комментарий Сергея Стася до сих опор самый обсуждаемый во всем плей-офф.

Мы были лучше соперника. То, что мы помогли этой команде победить, это однозначно. Это видела вся страна. Сергей Стась, главный тренер ХК "Гомель"

Но тут уж как есть. Нейтральный зритель уж точно получил удовольствие от лихо закрученного сюжета. А билеты, которые сметаются за часы со старта продаж, подчеркивают эффект классного хоккея.