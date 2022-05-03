3 мая пройдет полуфинал Лиги чемпионов по футболу: "Вильяррел" - "Ливерпуль"

Большой футбол на "Беларусь 5"! Сегодня вечером спортивный канал подарит поклонникам игры номер один прямую трансляцию ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов, где "Вильярреал" примет "Ливерпуль". Первая встреча между этими командами, напомним, завершилась победой "мерсисайдцев" 2:0. Удастся ли испанцам отыграться и тем самым преподнести сенсацию? Узнаем совсем скоро - начало игры в 22:00. Не пропустите!