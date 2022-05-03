3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
3 мая пройдет полуфинал Лиги чемпионов по футболу: "Вильяррел" - "Ливерпуль"
Большой футбол на "Беларусь 5"! Сегодня вечером спортивный канал подарит поклонникам игры номер один прямую трансляцию ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов, где "Вильярреал" примет "Ливерпуль". Первая встреча между этими командами, напомним, завершилась победой "мерсисайдцев" 2:0. Удастся ли испанцам отыграться и тем самым преподнести сенсацию? Узнаем совсем скоро - начало игры в 22:00. Не пропустите!
Президент
Все
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Политика
Все
Общество
Все
Единый день приема граждан проходит в Витебской области. В Докшицах с населением общается Сивец
ГПК: 11 тысяч европейцев посетили Беларусь за полгода по безвизу
Дьяченко: В интересах белорусов, чтобы к политической власти в Германии пришли здравомыслящие силы
EcooM: большинство белорусов доверяют правительству
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов