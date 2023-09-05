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3 поединка будут сыграны 5 сентября в рамках чемпионата Беларуси по хоккею
В хоккейной Экстралиге сегодня будет сыграно три поединка: "Динамо-Молодечно" примет "Брест", "Юность" - новополоцкий "Химик", а действующий чемпион (жлобинский "Металлург") в Орше сразится с местным "Локомотивом". Эту игру в прямом эфире смотрите на "Беларусь 5", начало поединка в 19:30.
3-го сентября команды уже встречались, победили "сталевары" в серии буллитов 3:2.
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