3-й этап Кубка Белорусской федерации биатлона стартовал в Новополоцке

Большая спортивная лыжня стартовала сегодня Новополоцке. Самые талантливые юные биатлонисты Беларуси в эти дни соревнуются и отдают себя не только для победы, но и стараются обратить внимание тренеров национальной сборной, а те действительно следят за трансляциями гонок в интернете. И подобные эфиры - отнюдь не единственное, в чем схожи этапы Кубка Белорусской федерации биатлона с самыми топовыми международными соревнованиями.



Репортаж Андрея Козлова из Новополоцка. Алина Зайцева - одна из тех, кого вырастил Кубок Белорусской федерации биатлона. Спортсменке уже 18 лет, и самое время строить конкретные планы о взрослой карьере. А там с амбициями все в порядке.



Зайцева - воспитанница той экспериментальной группы, которая работает на базе Новополоцкого училища олимпийского резерва. Ориентиры в карьере, причем и местного воспитания, здесь даже на стенах учебных классов. В учреждении ребята как проживают, так и получают общее образование.