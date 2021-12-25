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3-й этап Кубка Белорусской федерации биатлона стартовал в Новополоцке

Большая спортивная лыжня стартовала сегодня Новополоцке. Самые талантливые юные биатлонисты Беларуси в эти дни соревнуются и отдают себя не только для победы, но и стараются обратить внимание тренеров национальной сборной, а те действительно следят за трансляциями гонок в интернете. И подобные эфиры - отнюдь не единственное, в чем схожи этапы Кубка Белорусской федерации биатлона с самыми топовыми международными соревнованиями.

Репортаж Андрея Козлова из Новополоцка. Алина Зайцева - одна из тех, кого вырастил Кубок Белорусской федерации биатлона. Спортсменке уже 18 лет, и самое время строить конкретные планы о взрослой карьере. А там с амбициями все в порядке.

Зайцева - воспитанница той экспериментальной группы, которая работает на базе Новополоцкого училища олимпийского резерва. Ориентиры в карьере, причем и местного воспитания, здесь даже на стенах учебных классов. В учреждении ребята как проживают, так и получают общее образование.

Алина Зайцева

Кубок Белорусской федерации биатлона - смотр талантливой молодежи, селекционный отбор либо ярмарка талантов.

Называть можно как угодно, но суть остается следующей - это прекрасная школа для белорусских ребят и стимул для работы над собой и далее.А вот эта часть дистанции, которую вы только что видели, не самая приятная для спортсменов. Это штрафной круг. Значит, работа на огневом рубеже прошла не так гладко, и поэтому спортсмен получает дополнительные метры дистанции. Сейчас за моей спиной идет пристрелка. Здесь ошибиться можно, а вот в гонке никак нельзя.

Церемония награждения - и уже далее формат флэш-ответов на вопросы одного из ведущих любых биатлонных соревнования Макса Югова. Тот привычно для вас работает в паре с голосом нашего биатлона и комментатором "Беларусь 5" Анной Любенковой.



А для ребят подобный кубок - это шанс, причем реальный, попасть на карандаш тренерскому штабу нашей команды. 3-й этап Кубка Белорусской федерации биатлона завершится завтра смешанными эстафетами. В будущем году этап соревнований примут вновь Новополоцк, а также базы в Раубичах и Городке.

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