3-й этап Кубка мира по биатлону: Антон Смольский - 6-й в пасьюте, белоруски - 9-е в эстафете

После отличного выступления наших спортсменов накануне на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, где наши стреляющие лыжники сумели выиграть две медали в спринтерских гонках, белорусские болельщики ожидали продолжения и сегодня.



Соревновательный день начался с мужской гонки преследования, где третьим стартовал Антон Смольский. В пасьюте наш спортсмен допустил 2 промаха (на первом и третьем огневых рубежах) и на финише занял высокое шестое место, уступив победителю - французу Кантену Фийону Майе почти 42 секунды.



Вслед за пасьютом - женская эстафета. В нашей команде еще до старта были изменения. Из-за недомогания Динары Алимбековой ее место в четверке заняла Ирина Кручинкина. В итоге белоруски попали в топ-10 и финишировали на 9-м месте. Завтра все внимание к женской гонке преследования, где лидером на дистанцию уйдет Анна Сола. Спустя 1 минуту и 8 секунд возьмет старт Динара Алимбекова. Выступит в гонке и Ирина Лещенко. И, конечно, ждем хороших новостей от наших мужчин.

