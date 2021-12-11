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3-й этап Кубка мира по биатлону: Антон Смольский - 6-й в пасьюте, белоруски - 9-е в эстафете
После отличного выступления наших спортсменов накануне на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, где наши стреляющие лыжники сумели выиграть две медали в спринтерских гонках, белорусские болельщики ожидали продолжения и сегодня.
Соревновательный день начался с мужской гонки преследования, где третьим стартовал Антон Смольский. В пасьюте наш спортсмен допустил 2 промаха (на первом и третьем огневых рубежах) и на финише занял высокое шестое место, уступив победителю - французу Кантену Фийону Майе почти 42 секунды.
Вслед за пасьютом - женская эстафета. В нашей команде еще до старта были изменения. Из-за недомогания Динары Алимбековой ее место в четверке заняла Ирина Кручинкина. В итоге белоруски попали в топ-10 и финишировали на 9-м месте. Завтра все внимание к женской гонке преследования, где лидером на дистанцию уйдет Анна Сола. Спустя 1 минуту и 8 секунд возьмет старт Динара Алимбекова. Выступит в гонке и Ирина Лещенко. И, конечно, ждем хороших новостей от наших мужчин.
Этап Кубка мира по фристайлу
Параллельно в финской Руке проходит этап Кубка мира по фристайлу. В командном турнире, который на Играх в Пекине дебютирует в олимпийской программе, сборная Беларуси в составе Анны Гуськовой, Станислава Гладченко и Максима Густика остановилась в шаге от пьедестала. В личных состязаниях Гладченко поднялся на 5-ю строчку, 7-й среди женщин была Анна Деруго.
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