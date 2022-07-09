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3-й этап Кубка Павла Леднева по современному пятиборью проходит в Ратомке
Семь белорусов из 18 спортсменов выступят в финале А на третьем этапе Кубка Павла Леднева по современному пятиборью. Турнир проходит в Минске и Ратомке. После первого вида финальной программы - фехтования - лидерство захватил россиянин Александр Лифанов. Лучший из белорусов - Илья Полозков - пока занимает пятую строчку. А накануне победу среди женщин одержала наша Анастасия Прокопенко.
Завершится этап Кубка Леднева в воскресенье смешанной эстафетой.
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