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3-й этап Кубка Павла Леднева по современному пятиборью проходит в Ратомке

Семь белорусов из 18 спортсменов выступят в финале А на третьем этапе Кубка Павла Леднева по современному пятиборью. Турнир проходит в Минске и Ратомке. После первого вида финальной программы - фехтования - лидерство захватил россиянин Александр Лифанов. Лучший из белорусов - Илья Полозков - пока занимает пятую строчку. А накануне победу среди женщин одержала наша Анастасия Прокопенко.

Завершится этап Кубка Леднева в воскресенье смешанной эстафетой.

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