3-й этап Кубка Содружества по биатлону стартует в Рязани

24 декабря в программе суперспринтерские гонки, а завтра масс-старты. Каналы Белтелерадиокомпании показывают гонки в прямом эфире.



Андрей Козлов подробнее. Рязани, которой суждено расширить географию Кубка Содружества по биатлону, ведь место новое для этого вида спорта, но наверняка праздник спорта получится красивым. Билетов продано около 4000 на момент дня пятницы. Поэтому местные трибуны будут густо заполнены, а болельщики в биатлоне - это всегда особый дух.



Накануне белорусские спортсмены продуктивно обработали все тренировки (это несмотря на не самые приятные погодные условия). На термометре был +1, иногда шел неприятный дождь, ветровая обстановка была нестабильной, что несколько корректировало работу на стрельбище. Тем не менее именно к стартам в Рязани наша команда подходит в своей лучшей форме в этом сезоне, и что самое главное - никого не преследуют травмы и болезни.



Рязань - новое место на биатлонной карте. Соревнования здесь - это 3-й этап сезона в Кубке Содружества. 4-й и 5-й пройдут в Раубичах. 6-й - в Тюмени. За победу в общем зачете сражаются Антон Смольский и Динара Алимбекова.