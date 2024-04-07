3-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершится 7 апреля

Тремя матчами сегодня завершится 3-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Центральное противостояние примет Гродно, где на поле выйдут серебряный и бронзовый призеры прошлого сезона - "Неман" против "Торпедо-БелАЗ". В текущем розыгрыше команды очков не теряли, в активе по 6 баллов. В прямом эфире противостояние лидеров покажет телеканал "Беларусь 5", начало в 16 часов.